Maïthé (21) bereikt finale Miss Fashion Ben Conaerts

19 augustus 2019

14u40 0 Boom Maïthé De Laet (21) uit Boom heeft het tot in de finale geschopt van de modellenwedstrijd Miss Fashion. Zij is een van de 25 kandidaten die nog in de running zijn voor het kroontje.

“Eigenlijk heb ik mezelf ingeschreven als een grapje met mijn mama”, zegt Maïthé. “Ik ben al sinds kleins af bezig met dans en heb al onder meer mogen optreden in de Lotto Arena en de Koningin Elisabethzaal. Maar omdat ik afgestudeerd ben en binnenkort ga werken, zal het dansen op een lager pitje komen te staan. Deelnemen aan Miss Fashion leek een leuke manier om die periode af te sluiten.”

Opengebloeid

Voor Maïthé, een afgestudeerde schoonheidsspecialiste, is het de eerste keer dat ze aan een modellenwedstrijd deelneemt. “Het is al een fantastische ervaring geweest”, vindt ze. “Ik heb al veel nieuwe vriendinnen gemaakt en heb mezelf tijdens de wedstrijd meer en meer voelen openbloeien. Hopelijk slaag ik erin om bij de laatste tien te eindigen. Dat zou ik al heel mooi vinden, want er zijn zoveel meisjes die kans maken. In de finale zullen we drie dansjes moeten doen. Misschien kan ik daar wel het verschil maken?” (lacht)

De finale van Miss Fashion vindt plaats op 31 augustus in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Wie Maïthé wil steunen, kan een sms sturen met de boodschap ‘MF 16’ naar 6045.