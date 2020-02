Maakbedrijf Vlotter schenkt vijftien fietsen aan Groenlaar Ben Conaerts

13 februari 2020

17u42 0 Boom Maakbedrijf Vlotter uit Boom heeft vijftien fietsen geschonken aan SBSO Groenlaar in Rumst. Daarmee kunnen de leerlingen vaker de fiets nemen en hun vaardigheden in het verkeer oefenen.

De kinderen van Groenlaar mochten hun vijftien nieuwe fietsen donderdagnamiddag plechtig gaan ontvangen bij Vlotter. “Elk jaar werken we met Vlotter rond één van de kernwaarden van ons bedrijf”, zegt Daisy Vandewiele van Vlotter. “Dit jaar werken we met zijn allen aan het thema ‘versterkend’, een thema waar dit fietsproject perfect in past.”

Nicole Van Overbeke, technisch adviseur van Groenlaar, is tevreden met de schenking. “Het is al de tweede keer dat onze school fietsen mag ontvangen van Vlotter. Hierdoor zijn onze leerlingen minder afhankelijk van busvervoer en kunnen zij hun fietsvaardigheden extra inoefenen.”

De school heeft al jarenlang een goede samenwerking met Vlotter. “Onze leerlingen lopen bij Vlotter stage”, zegt Van Overbeke. “En onze praktijklessen voor het vak bandwerk mogen we ter plaatse gaan geven. Daardoor krijgen de leerlingen onderwijs in een realistische werksituatie.”