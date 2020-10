Maak nu zelf online afspraak bij gemeentediensten: “Voor iedereen voordelig” Ben Conaerts

08 oktober 2020

16u26 0 Boom Voortaan kan je zelf online een afspraak maken bij de gemeentediensten. Via de gemeentelijke website kies je zelf een datum en een uur waarop je wil langskomen.

Sinds midden mei kan je enkel nog op afspraak terecht bij het gemeentehuis en het OCMW van Boom. Die eerste maanden kon je enkel via mail een afspraak maken, maar vanaf nu kan je zelf online een afspraak maken op een moment dat voor jou past. De werkwijze is eenvoudig: je surft naar www.boom.be/afspraak en vindt daar alle informatie en een link naar de agenda’s. Je kiest waarvoor je wil langskomen en kan dan zelf een datum en uur kiezen. Op de dag van je afspraak kom je dan naar het gemeentehuis of OCMW en meld je je aan bij de infozuil in de hal. Je krijgt net als vroeger een bonnetje en kan dan onmiddellijk naar de wachtzaal gaan.

Je kan vanaf nu op die manier online afspraken bij de diensten Burgerzaken, Milieu, Lokale Economie, Huisvesting, Jeugd, Mobiliteit, de sociale dienst en bij de technische dienst. Bij de dienst Omgeving – Cel Bouwen kan je enkel via mail een afspraak maken. Hier is het namelijk belangrijk dat je door de juiste specialist geholpen worden, waardoor het niet mogelijk is om de afspraak zelf in te plannen. Bij de snelbalie – het onthaal – kan je nog altijd zonder afspraak vuilniszakken kopen, reispaspoorten afhalen, tickets van CC De Steiger kopen en nog veel meer. Daar kan men ook een afspraak maken voor de mensen die zonder afspraak het gemeentehuis binnenkomen.

Kortere wachttijd

“We zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken voor iedereen voordelen heeft”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Je zal veel sneller geholpen worden door onze collega’s. Zij weten perfect wie er langskomt en kunnen alles voorbereiden. Je wachttijd wordt dus niet alleen korter, je afspraak zelf zal ook minder lang duren dan voordien. We laten je ook op voorhand weten wat je moet meebrengen, zodat je zeker niets vergeet. Mensen die niet online zijn, helpen we natuurlijk nog steeds graag telefonisch verder op het nummer 03 880 18 00.”