Lunchzaak Goesting houdt het voor bekeken: “Niet failliet, het is gewoon tijd voor iets anders” Ben Conaerts

06 maart 2020

12u46 0 Boom De bekende lunchzaak Goesting, op de hoek van de Grote Markt en de Hoogstraat, heeft de deuren gesloten. Zaakvoerders Evy Vermeiren en Carsten De Koning hebben naar eigen zeggen besloten “dat het tijd is voor iets anders”.

Begin 2018 opende Goesting de deuren in het centrum van Boom, op de hoek van de Grote Markt en de Hoogstraat. De lunchzaak liet haar klanten kennismaken met een rijk assortiment aan vers gemaakte broodjes, soepen en salades. Maar nu, een goede twee jaar later, blijkt het verhaal aan zijn einde gekomen en hebben zaakvoerders Evy Vermeiren en Carsten De Koning de deuren dichtgetrokken. Voor veel Bomenaars komt het nieuws als een verrassing.

In een tekst aan de deur van de zaak lichten Evy en Carsten hun beslissing toe. “Soms moet je durven veranderen en beslissingen nemen. Dit hebben wij gedaan. We hebben daarom besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met het verhaal Goesting. Nieuwe kansen boden zich onverwacht aan, en we hebben besloten die met onze twee handen te grijpen. We zijn niet failliet, we hebben geen ruzie en we zijn niet uit elkaar. We vinden het ontzettend jammer dat zulke cowboyverhalen de ronde doen. We hebben gewoon beslist dat het tijd is voor iets anders. We willen jullie bedanken voor alles en zien elkaar nog weleens, maar dan aan de andere kant van de toog.”