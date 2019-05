Lotte (16) speelt hoofdrol in nieuwe musical: “Het podium is mijn tweede thuis” Ben Conaerts

24 mei 2019

15u16 0 Boom De 16-jarige Lotte Heuten heeft een hoofdrol te pakken in de musical ‘November 89’ van The Singing Factory. De Boomse mag er op de planken staan naast onder meer Maike Boerdam, bekend van Big en Betsy, en haar eigen zus Lene. “Het podium voelt als mijn tweede thuis.”

Ondanks haar jonge leeftijd heeft Lotte Heuten al een erg indrukwekkend palmares. Ze speelde mee in de videoclip voor ‘Eyo!’ van K3, was te zien in verschillende kerstshows van Studio 100 en bereikte in 2017 de ‘Battles’ van het VTM-programma ‘The Voice Kids’. Maar haar grote liefde is en blijft musical en in dat genre mag ze zich nu opmaken voor een nieuw hoogtepunt. Ze heeft een hoofdrol weten te strikken in de musical ‘November 89’, die dit najaar in première gaat.

“’November 89’ gaat over het gezin Holtz, dat in Oost-Berlijn woont op het moment dat de Berlijnse Muur wordt gezet”, vertelt Lotte. “Het verhaal wordt verteld over een periode van dertig jaar waarin het gezin met ingrijpende veranderingen te maken krijgt. Ik speel Lisa, een van de kinderen. Het wordt een hele mooie uitdaging, want het zal de eerste keer zijn dat ik een personage met zoveel diepgang mag vertolken. Ik heb de kans om de mensen écht mee in het verhaal te slepen.”

Big en Betsy

Lotte, die in het vijfde jaar zit aan de kunsthumaniora in Antwerpen, zal op de planken staan samen met Maike Boerdam, die onder meer bekend is van het kinderprogramma ‘Big en Betsy’. “Zij speelt mijn moeder”, glimlacht Lotte. “Dat voelt toch een beetje onwerkelijk voor mij. Ik heb vroeger heel vaak naar ‘Big en Betsy’ gekeken en zij is een idool van mij. Ik heb haar nog niet ontmoet op de repetities, maar als ik haar zie, ga ik misschien toch eens om een foto vragen (lacht).”

Verder bestaat de cast uit bijzonder veel jonge acteurs en actrices. Liefst 44 jongeren tussen 15 en 25 jaar van het koor Youforia staan mee op het podium. Ook Lottes zus Lene (15) speelt mee: zij heeft een rol gekregen in het ensemble. “Daar ben ik echt superblij om. Lene is ontzettend getalenteerd en ik ben haar grootste fan. Toen ze pas begon te acteren, had ze nog wat last van plankenkoorts. Maar hoe meer ze op het podium staat, hoe beter het gaat.”

Als een vis in het water

Zelf voelt Lotte zich intussen al helemaal als een vis in het water als ze voor een publiek staat. “Het podium is mijn tweede thuis. Al vanaf mijn vijfde geniet ik ervan om op te treden en mensen te kunnen vermaken. Het is mijn absolute droom om ooit een echte musicalster te kunnen zijn. Het is soms hard werken – voor ‘November 89’ repeteren we één keer per week – maar er is niets wat ik liever doe.”

‘November 89’ gaat op zaterdag 9 november 2019 in première in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Voor info en tickets kan je surfen naar de website www.singingfactory.be.