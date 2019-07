Lost Frequencies draait spontaan bolletjes ijs in backstage Tomorrowland: “Crème glace, ik kan er niet van afblijven” Sander Bral

20 juli 2019

18u44 3 Boom Eerst krijg je te horen dat je zeshonderd liter van je zelfgemaakt roomijs mag gaan verdelen op Tomorrowland en dan staat Lost Frequencies opeens in je crèmekar bolletjes te draaien. Het overkwam Hilde van RosadiLuna. Zaterdag stond de supersterdeejay opeens in haar kraam. “Gewoon, omdat ik van roomijs hou.”

Dubbel geluk voor Hilde en haar hobby-ijskraam RosadiLuna uit het Antwerpse Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). Afgelopen editie van Rock Werchter viel haar zelfgemaakt roomijs in de smaak bij een delegatie van Tomorrowland en een week later werd ze al gecontacteerd door het festival met de vraag of ze met haar kraam niet op Tomorrowland wilde komen staan.

“Daar denk je natuurlijk geen twee keer over na”, zweeft Hilde nog steeds een beetje. “Ik sta met mijn kraam achter de schermen om gratis ijsjes uit te delen aan crew, pers en artiesten. Een traktatie van Tomorrowland ter ere van de vijftiende editie. Ik ben al twee weken druk in de weer om zeshonderd liter crème glace te maken. Want ik maak alles zelf, zonder smaak- of kleurstoffen. Als ik aardbeienijs wil maken, moet ik elk kroontje handmatig uit elke bes draaien. Veel werk, maar het loont blijkbaar.”

En dát het loont. Zaterdagmiddag stond Lost Frequencies met heel zijn entourage plotseling voor Hildes neus. “Mag ik een paar hoorntjes prepareren?”, vroeg de wereldster. “Ik ben namelijk een enorme roomijsfreak en ik vind jouw ijs geweldig lekker.”

En zo geschiedde torende Felix ‘Lost Frequencies’ De Laet vier bollen roomijs op elkaar. “Misschien niet heel erg stabiel, maar geniet ervan!”