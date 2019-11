Loop eens over het dak van PTS Boom: school organiseert opnieuw ‘trail run’ Ben Conaerts

27 november 2019

13u55 0 Boom PTS Boom organiseert op vrijdag 29 november de derde editie van haar PTS Trail, een loopwedstrijd doorheen de PTS-gebouwen in het kader van Music for Life.

Voor de deelnemende lopers wacht er een uitdagende parcours door de kelders, de gangen, de klassen, de ateliers en zelfs over het dak van de school. Heel wat leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten zullen – sommigen in knotsgekke outfits – opnieuw hun beste beentje voorzetten om zoveel mogelijk geld in het laatje te krijgen.

De opbrengst is bestemd voor SuperStef, dat wetenschappelijk onderzoek naar leukemie en Acute Myeloïde Leukemie (AML) wil stimuleren. Wie SuperStef wil steunen zonder moe te worden, kan tijdens de PTS Trail tussen 16 en 19.30 uur doorlopend een hapje en een drankje komen consumeren op de school.