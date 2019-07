Lokale handelaars proberen graantje mee te pikken van Tomorrowland: “Maar slechts enkele profiteren écht mee” Ben Conaerts

28 juli 2019

16u49 0 Boom Na twee weekends Tomorrowland kunnen de plaatselijke handelaars stilaan de balans opmaken. In de buurt van de Velodroomstraat en de rotonde aan de Kerkhofstraat heeft men meer dan zijn graantje mee kunnen pikken van het festival, maar elders in Boom is de reactie minder enthousiast: “Wij hebben nauwelijks festivalgangers gezien.”

Terwijl 200.000 feestvierders zich het afgelopen weekend de ziel uit het lijf dansten in De Schorre, werd er door de Boomse handelaars hard gewerkt. Vele festivalgangers houden op hun weg naar of van de heilige grond van Tomorrowland halt bij een van de plaatselijke cafés en daar worden ze natuurlijk met open armen ontvangen. Vooral de rotonde in de Kerkhofstraat vormde de afgelopen weekends opnieuw een populaire trekpleister. “Wij kunnen héél content zijn”, zegt Marc Van den Bossche van café ’t Sloeberke. “Zo’n Tomorrowlandweekend maakt de slechtere periodes helemaal goed. We zien niet alleen veel festivalgangers, ook veel vaste klanten zakken naar hier af om naar al die mensen te komen kijken.”

Afterparty

Het is ook de plek waar de afterparty plaatsvindt: als het festival zijn deuren dichttrekt, mogen café ’t Sloeberke en het nabijgelegen Bar Tabac nog twee uurtjes doorgaan. “En de sfeer is altijd fantastisch”, vindt Marc. “Die mensen van Tomorrowland, daar hebben we nooit problemen mee. Die komen naar hier om te feesten en plezier te maken. Als we om drie uur ’s nachts de deuren sluiten, respecteren ze dat ook. De drukste dag voor ons is de zondag. Alle mensen die van buiten Europa komen, willen dan van hun laatste euro’s verlost geraken.” (lacht)

Bandwerk

Een nieuwkomer op de rotonde was het standje van Beauty & Fantasy’s, waar mensen zich een glitterlook konden laten aanmeten. “Wij werden de afgelopen drie jaar ingehuurd door Tomorrowland zelf”, zegt zaakvoerster Patricia Van Schoeland. “We stonden op het festivalterrein, aan een van de podia, maar daar was het echt heel druk. We moesten bandwerk leveren en hadden niet eens de tijd om te pauzeren. Daarom zijn we blij dat we mochten uitwijken naar het terras van ’t Sloeberke. Hier is het rustiger – de mensen komen slechts met vlagen toe – en hebben we meer tijd om de creaties te maken die we echt willen. Wij zijn alleszins heel tevreden van deze weekends.”

Drie keer lagere omzet

Maar niet alle handelaars zijn zo enthousiast. In Bistro De Ton, amper een paar honderd meter voorbij de rotonde, krijgen ze amper een festivalganger over de vloer. “Iedereen wordt vanaf het station door de Velodroomstraat gestuurd”, stelt zaakvoerder Wim Van den Sande vast. “Het gevolg is dat de mensen van Tomorrowland het centrum links laten liggen. Er komen ook minder vaste klanten, omdat niet iedereen hier vlot geraakt. Onze omzet ligt drie keer lager dan vorig jaar. Eigenlijk is het jammer dat slechts een paar Boomse horecazaken écht kunnen meegenieten van Tomorrowland. Je zou aan de rotonde in de Kerkhofstraat één grote toog moeten maken waar alle lokale horeca-uitbaters hun ding kunnen doen.”

Groene kaart

Ook in café Biljart in de Kerkhofstraat is de opkomst aan de lage kant. “TD festivalgangers worden weggehouden uit deze buurt”, zucht medewerkster Rosita. “Ze gaan via de rotonde rechtstreeks naar de ingang van het festival. De mensen die we hier zien, zijn vooral de vaste klanten. Althans, als ze tot hier geraken, want daar heb je een bewonerskaart voor nodig. Ik denk dat het veel zou kunnen oplossen als we hier buiten een terrasje konden zetten. Dan zien de festivalgangers ten minste dat hier een café is.”