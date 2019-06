Lions Club steekt tand bij tegen kinderarmoede: naast gratis soep krijgen scholieren ook gratis fruit Ben Conaerts

20 juni 2019

15u53 0 Boom De meer dan 1.800 kinderen van de Boomse lagere scholen krijgen vanaf september één stuk fruit per week. Het gaat om een initiatief van de Lions Club Boom, dat ook al gratis soep aan de scholieren laat bedelen. “Kinderarmoede blijft hier een probleem. We vonden dat we méér moesten doen”, zegt Marc Weyns.

Liefst 36,3 procent van de Boomse kinderen wordt in armoede geboren, zo blijkt uit de recentste cijfers van Kind & Gezin. Dat cijfer mag dan wel ooit al hoger hebben gelegen, het blijft een onrustwekkende statistiek. Veel Boomse scholieren moeten noodgedwongen naar school komen zonder middagmaal. Daarom wil de Lions Club Boom vanaf september aan alle kinderen van de Boomse lagere scholen iedere week gratis één stuk fruit laten bedelen, goed voor in totaal 285 kilogram fruit per week. Het project kan rekenen op de steun van de Boomse supermarkt Spar Express, het Rumstse logistieke bedrijf Cummins en Vlotter, dat voor de distributie zal zorgen.

“In 2018 zijn we in Boom al van start gegaan met een gratis wekelijkse soepbedeling in de lagere scholen”, zegt Marc Weyns van de Lions Club Boom. “Maar we schenken deze soep enkel in de koude weken van het schooljaar, terwijl we niets doen in de warme weken. Daarom zijn we op het idee gekomen om tussen begin mei en eind oktober iedere week gratis fruit te laten bedelen. Dankzij de samenwerking met heel wat partners is het project nu rond kunnen komen. Vanaf september kunnen we de meer dan 1.800 Boomse schoolkinderen iedere week gratis een stuk fruit meegeven: een appel, een banaan, een peer of een seizoensgebonden fruitsoort. Lekker én gezond.”

Kris Mignolet, zaakvoerder van Spar Express in Boom, is blij dat hij mee zijn schouders onder het project kan zetten. “Toen ik het idee hoorde, was ik meteen verkocht. Ik sta elke dag in de supermarkt en ik zie hier dus veel ouders en kinderen passeren. Het valt mij iedere keer weer op hoe weinig fruit er wordt gekocht. We zijn dan naar Spar Lambrechts gestapt in Tongeren en daar was men meteen bereid om te sponsoren. Zij zullen iedere week voor het fruit zorgen dat de kinderen zullen opeten: kwalitatief fruit dat rechtstreeks afkomstig is uit dé fruitstreek van ons land.”

Anne-Mie Coopman, directrice van OLVI De Kade, wordt op haar school dagelijks geconfronteerd met kinderen die in armoede leven. “Dat zie je onder meer aan de voeding”, legt ze uit. “Iedere woensdag en vrijdag houden we een ‘Fruitdag’ en moeten jongens en meisjes een stukje fruit meebrengen. Maar als je ziet hoeveel er op zulke dagen met niets naar school komen, is dat gewoon schrijnend. Het is jammer genoeg nu eenmaal goedkoper om een doos koeken of een pak snoepgoed te kopen dan een kilo appelen. Hopelijk kan dit project, net als het soepproject, voor veel kinderen een verschil maken.”