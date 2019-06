Ligconcert in Heilig Hartkerk Ben Conaerts

11 juni 2019

17u40 0

De vzw NaGeBa organiseert op donderdag 13 juni een ligconcert in de Heilig Hartkerk. “Het publiek wordt meegenomen op een klankreis rond het thema ‘Sounds of the universe’”, klinkt het.

Het ligconcert gaat van start om 19.30 uur en kost 25 euro. Breng zelf je ligmatje, kussen en dekentje mee. Meer info is te vinden op de website www.nageba.eu.