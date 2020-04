Lichtpuntje in coronatijden: Boomse trouwzaal heeft vernieuwde kroonluchter Ben Conaerts

08 april 2020

12u23 0 Boom De imposante kroonluchter in de trouwzaal van het Boomse gemeentehuis is gerestaureerd. De gemeente deed daarvoor een beroep op de gespecialiseerde firma ’t Glas Werckhuys.

De kroonluchter in de trouwzaal dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de vorige eeuw en heeft een heel belangrijke historische waarde. Om de renovatie zo goed mogelijk te laten uitvoeren, deed de gemeente een beroep op een gespecialiseerde firma: firma ’t Glas Werckhuys van Yves Verswijvel.

“De restauratie was een zeer complex proces”, zegt schepen van Patrimonium Francis Sanchez (N-VA). “Zowat elk onderdeel van de luchter is door de handen van de restaurateur gegaan. De eerste stap was het afhalen van alle bellen en pegels en de oude fittings en glazen schaaltjes om de luchter veilig tot het atelier te brengen. Eenmaal in het atelier werd de luchter als het ware volledig gestript.”

Ook de oude elektrische bedrading onderging een absoluut noodzakelijke verjongingskuur. Zo werden alle oude draden en fittings weggenomen en vervangen door nieuwe draden, veilige fittings en nieuwe bijpassende kaarshulzen. Ontbrekende bellen werden aangeschaft en her en der toegevoegd.

“We hopen dat deze gerestaureerde kroonluchters een baken van licht mogen zijn voor alle toekomstige trouwers in de Boomse trouwzaal”, aldus restaurateur Yves Verswijvel.