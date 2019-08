Licht op groen voor opmaak omgevings- en beheersplan Noeveren Toon Verheijen

17 augustus 2019

09u49 0 Boom Het licht staat op groen voor de opmaak van een woonomgevingsplan én een beheersplan onroerend erfgoed voor Noeveren. Met de opmaak van die plannen wil de gemeente het laatste restant van een waardevol erfgoedlandschap vrijwaren in de toekomst.

Noeveren is een oude steenbakkerssite die volgens de gemeente bewaard moet worden voor de toekomst, maar waar ook nog ontwikkelingen mogelijk zijn. Alleen is het probleem dat er voor de site geen duidelijk bestaat laat staan een juridisch kader. “We hebben enkele dagen geleden het bestek goedgekeurd waardoor we nu kunnen starten met de opmaak van een woonomgevingsplan”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Boom. “Zo kunnen we de woonontwikkelingen kaderen binnen een duidelijke toekomstvisie. We gaan ons daarin laten begeleiden door een team van experten.” Tegelijkertijd wil de gemeente ook een beheersplan laten opstellen voor het behoud en onderhoud van het erfgoed op de site.

De gemeente wil ook buurt erbij betrokken. “Het plan moet een maatschappelijk draagvlak hebben bij zowel bewoners als eigenaars van percelen in het gebied en er rond”, klinkt het. “We zullen dan ook een uitgebreid participatie- en communicatietraject uitstippelen.” Gisèle Gantois, die ooit een doctoraatsstudie deed over de wijk Noeveren, is aangesteld als adviserend expert.