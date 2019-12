Lichaam aangetroffen aan Rupel ter hoogte van Boom Sander Bral

24 december 2019

12u29 2 Boom Aan Noeveren in het Antwerpse Boom is dinsdagvoormiddag een lichaam aangetroffen vlakbij de Rupel. Het labo is ter plaatse om de identiteit en de omstandigheden te onderzoeken.

Zowel bij de lokale politie als bij het parket is er nog weinig informatie over het aangetroffen lichaam. De wandel- en fietsdijk langs de Rupel is momenteel afgesloten voor alle verkeer.