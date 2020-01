Lezing over hoogtepunten in Nederlandstalige poëzie Ben Conaerts

27 januari 2020

15u59 0 Boom Het Poëziecentrum organiseert op woensdag 29 januari een poëzielezing in de gemeentelijke bibliotheek.

In de lezing wordt even stilgestaan bij het werk van de dichters die tot de canon van de Nederlandstalige literatuur behoren. Denk daarbij onder meer Guido Gezelle, Paul Van Ostaijen, Karel Van de Woestijne, Lucebert en Hugo Claus. Je krijgt te horen waarom hun dichtbundels zo vernieuwend waren en in welke maatschappelijke en literaire context we hun werk moeten situeren.

De lezing vindt plaats om 19.30 uur in de bibliotheek. De toegang is gratis, maar je moet vooraf inschrijven aan de balie van de bib, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52