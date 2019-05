Lezing over druktegevoel bij ouders Ben Conaerts

22 mei 2019

CM Boom en het Huis van het Kind organiseren op donderdag 23 een voordracht rond het thema ‘Drukdrukdruk’. Tijdens een interactieve lezing geeft Nina Mouton, psychologe en contextueel therapeute meer inzicht in waar dat druktegevoel vandaan komt en hoe je meer mentale ruimte kan vrijmaken.

“Veel ouders hebben het gevoel dat ze zichzelf voortdurend voorbijlopen”, klinkt het. “‘Drukdrukdruk’ is dan ook een vaak gehoord antwoord op de vraag hoe het gaat. Daarom willen we ouders leren om meer zuurstof te creëren in hun gezin.”

De lezing vindt plaats om 20 uur in de bibliotheek. De toegang is gratis, maar je moet je wel inschrijven via CM, huis.vanhetkind@boom.be of tel. 0473 33 82 31.