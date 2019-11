Lezing over de kracht van literatuur Ben Conaerts

04 november 2019

15u11 0 Boom Auteur Rein Janssens is op woensdag 6 november te gast in de gemeentelijke bibliotheek. Ze geeft er een voordracht over de kracht van literatuur.

Ze zal verhalen vertellen over boeken en fragmenten voorlezen uit boeken die haar hebben geraakt. Daarbij voegt ze een persoonlijke toets toe aan de verhalen over de auteurs die zij heeft gekend of ontmoet tijdens haar werk in de uitgeverswereld.

De voordracht vindt plaats van 20 tot 22 uur. De toegang is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. Dat kan aan de balie van de bib, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.