Lezing over bevrijding van Boom Ben Conaerts

02 september 2019

Historicus Alex Ramael geeft op woensdag 4 september een lezing over ‘De Bevrijdingsroute’. Hij vertelt de feiten en de historische context van de bevrijding van Boom, met overvloedig beeldmateriaal. Je krijgt te horen wie de bevrijders waren, waar ze vandaan kwamen en welke hindernissen ze moesten overwinnen.

Aansluitend stelt Dirk Musschoot zijn boek ‘Sweethearts’ voor, een verzameling van de verhalen van Britse soldaten die met Vlaamse meisjes zijn getrouwd. Ook in Boom werden koppeltjes gevormd en 22 van hen kregen twee jaar geleden een ‘memory bench’ op de wandelesplanade aan de Kaai.

De lezing vindt plaats om 10 uur in de Schouwburg. De toegang is gratis, maar je moet vooraf inschrijven via de website www.desteigerboom.be.