LEZ in Boom? “Mogelijk op termijn, nog niet voor meteen” Ben Conaerts

25 november 2019

Uit een rondvraag van VAB blijkt het gemeentebestuur van Boom open te staan voor het invoeren van een lage-emissiezone (LEZ). De Rupelgemeente zou daarmee in de voetsporen treden van de stad Antwerpen, die in 2017 als eerste vervuilende wagens begon te weren.

Abdel El-Hajoutti (CD&V), schepen van Mobiliteit in Boom, beklemtoont echter dat er op dit moment nog niets concreets is. “We hebben het idee van de LEZ niet eens besproken op het college, dus het is veel te vroeg om daar al iets zinnigs over te zeggen. Op termijn kan het een mogelijke piste zijn, maar zeker nog niet voor meteen.”

Dat de LEZ op vlak van milieu zijn vruchten afwerpt, is in Antwerpen intussen duidelijk. Volgens metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij daalde de uitstoot van schadelijke stoffen - roet, stikstof en fijnstof - al na een jaar met een kwart op druk bereden plaatsen in de zone. Vanaf 1 januari 2020 gaat ook Gent in haar binnenstad een LEZ invoeren.