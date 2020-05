Leo Club Boom deelt 200 handcrèmes uit aan zorgpersoneel Ben Conaerts

18 mei 2020

15u46 0

De Leo Club Boom heeft zaterdag een 200-tal handcrèmes uitgedeeld aan de verpleegkundigen en verzorgenden van het woonzorgcentrum Den Beuk. Het gebaar werd door het personeel bijzonder geapprecieerd. De handen zagen de afgelopen weken immers zwaar af door het veelvuldige wassen en ontsmetten.

De Leo Club is een internationale beweging die bestaat uit jongeren tussen de 18 en 30 jaar die zich onvoorwaardelijk engageren om kansarmen en zwakkeren te helpen. De Boomse afdeling bestaat uit een twintigtal leden en zet zich al 45 jaar in voor de belangen van vier sociale doelen in en rond Boom: A Touch of Rose, De Wederik, De Kleine Vos en het WZC De Beuk.

“De wortels van de Leo Club liggen bij de bekende serviceorganisatie de Lions”, klinkt het. “Samen vormen we de grootste niet-gouvernementele organisatie ter wereld.”