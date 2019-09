Lekke fietsband? De Velodroom biedt herstelzuil aan Ben Conaerts

11 september 2019

16u07 0

Het fietsbelevingscentrum De Velodroom is sinds kort uitgerust met een fietsherstelzuil. Daar is het mogelijk je fiets op te hangen om tegelijkertijd kleine herstellingen uit te voeren. De zuil bevat allerlei basismateriaal, zoals een fietspomp, schroevendraaiers, inbussleutels, steeksleutels en bandenlichters, om de band uit de velg te lichten.

Heb je plakkers voor een lekke band of reservebanden nodig, dan vind je die in de bandenautomaat aan de andere kant van het gebouw. De automaat is gevuld met de meest gangbare maten en bevat binnenbanden met de maat 26, 28 en 29 inch. Voor een binnenband betaal je 8 euro per stuk.