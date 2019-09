Leerlingen Den Brandt houden opnieuw sponsorfietstocht voor zeehondje Ben Conaerts

25 september 2019

17u27 0 Boom Een zestigtal leerlingen van middenschool Den Brandt in Boom, Niel en Aartselaar houden op zaterdag 28 september een sponsorfietstocht richting Blankenberge. Met het geld dat ze tijdens de tocht verzamelen, helpen ze een zeehondje van het Sea Life Center. Het is al de elfde keer dat de school deze actie organiseert.

Elk jaar stranden er zieke zeehonden langs de Belgische kust. Het Sea Life Center in Blankenberge vangt deze zeehonden op en verzorgt ze tot ze klaar zijn om opnieuw vrij te laten. Het verblijf, de voeding en de verzorging van deze dieren kosten echter zeer veel geld. De leerlingen van middenschool Den Brandt willen hiermee helpen en rijden daarom ieder jaar een sponsortocht naar Blankenberge.

Deze keer vindt de tocht plaats op zaterdag 28 september. Om 8 uur vertrekken ze vanuit elke campus en komen ze samen aan het veer in Hemiksem voor de start naar het Sea Life Center in Blankenberge. Het schoolpersoneel voorziet een middaglunch voor de leerlingen en volgt de fietsers met enkele bezemwagens. Ook ouders nemen aan de sponsortocht deel. Het einde van de tocht is gepland rond 17 uur in Blankenberge. Voor het vervoer naar huis stelt de school een bus ter beschikking die de leerlingen uitgerust en veilig thuis brengt.