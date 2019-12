Leerlingen Boom Park lopen ruim 2.000 euro bij elkaar voor Music for Life Ben Conaerts

16u09 0 Boom De leerlingen van basisschool Boom Park hebben hun goed hart getoond ten voordele van De Klinkaard. Zij hielden vrijdagochtend een sponsorloop en zamelden daarmee 2.060 euro in.

De leerlingen van basisschool Boom Park trokken vrijdag hun loopschoenen aan voor een sponsorloop in het kader van Music for Life. Aanvankelijk was de loop gepland in het gemeentelijke park, maar door het regenweer werd uitgeweken uit naar het sportcomplex Rivierenland. Daar liepen de jongens en meisjes liefst 2.060 euro bij elkaar.

“Dat bedrag gaat naar een van onze buren, namelijk De Klinkaard”, zegt schooldirectrice Vanessa Spiessens. “De Klinkaard biedt gespecialiseerde zorg op maat voor doven en slechthorenden met of zonder bijkomende ondersteuningsnood. We hebben een zeer goede band met deze organisatie en werken vaak samen. Zo hebben we onlangs nog de handen in elkaar geslagen om een schoolstraat in te richten.”