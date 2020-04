Leerkrachten PTS Boom vervaardigen plastic gezichtsschermen Ben Conaerts

10 april 2020

15u58 0 Boom Ook de leerkrachten van PTS Boom dragen hun steentje bij om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Ze zijn gestart met het maken van plastic gezichtsschermen die bedoeld zijn voor de zorgsector.

Vorige maand riep de beweging Makers Against Corona iedereen op om te helpen bij de productie van plastic gezichtsschermen. De leerkrachten van PTS Boom gaven aan die oproep gehoor en zijn de voorbije dagen aan de slag gegaan. De lasersnijders in de STEM-lokalen komen daarbij uitstekend van pas om de schermen aan te passen aan de specifieke vereisten.

“We investeren in degelijke machines zodat onze leerlingen optimale leerkansen krijgen”, zegt gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens (N-VA). “Maar als deze nu ook voor het algemeen welzijn gebruikt kunnen worden, geeft dat alleen maar extra voldoening. Het is mooi om opnieuw te zien dat we kunnen rekenen op gemotiveerde leerkrachten die hun kennis en kunde ook buiten de lesopdrachten inzetten.”

De eerste 28 maskers werden reeds gemaakt en verdeeld onder particuliere verpleegkundigen, tandartsen, dokters en een vzw die werkt met personen met een handicap. “Ook de volgende week zullen onze leerkrachten nog aan de slag gaan”, zegt directeur Arnold Callay. “Uiteraard gebeurt dit steeds met aandacht voor de geldende veiligheidsmaatregelen.”

Wie de actie van Makers Against Corona wil ondersteunen, vindt alle info op hun website.