Leer kinderen reanimeren in workshop Ben Conaerts

25 november 2019

11u02 0 Boom Op woensdag 27 november organiseert het Huis van het Kind een praktische workshop rond het reanimeren van baby’s, peuters en schoolgaande kinderen.

In de workshop krijg je niet alleen een kort theoretisch kader over levensreddend handelen, maar kan je ook oefenen op poppen. Een docent van het Rode Kruis leidt alles in goede banen. Alle ouders, grootouders of andere mensen die vaak op kinderen letten zijn welkom.

De workshop vindt plaats van 19 tot 21 uur in Boempetat! in de Blauwstraat. Deelnemen is gratis, maar je moet je wel even inschrijven via huis.vanhetkind@boom.be of tel. 0473 33 82 31.