Landinrichtingsplan moet Rupelstreek opwaarderen: “Gebied wordt recreatief toegankelijker” Ben Conaerts

10 juli 2019

15u30 2 Boom Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft het landinrichtingsplan ‘Openruimteverbindingen Rupelstreek’ goedgekeurd. Met dit plan wordt de open ruimte van de Rupelstreek ontwikkeld met oog voor mobiliteit, klimaatbeleid, economie en natuur en milieu.

Het landinrichtingsplan bevat naast natuurontwikkelingen ook verbindingen tussen natuur en erfgoed. Zo wordt in Hemiksem het natuurgebied van Ter Locht ontwikkeld en wordt een brug over de Vlietvallei aan het abdijpark gerealiseerd. Voor Boom is er onder meer sprake van een ecologische verbinding tussen De Schorre en de Rupeldijk, ter hoogte van de Sint-Annakapel, en van de restauratie van een oude transporttunnel uit de tijd van de steenbakkersnijverheid. Voor Rumst staat ter hoogte van de Molenbeekvallei de aanleg van een recreatief en toeristisch wandel- en fietspad op de agenda. In Schelle worden dan weer twee trage wegen opengesteld om het wandelknooppuntennetwerk Rivierenland uit te breiden. Voor Niel wordt ten slotte gesproken over de sanering en inrichting van het visvijvergebied, met nieuwe pompsystemen en nieuwe ontsluitingsroutes.

Veel partners

Het plan is het resultaat van de samenwerking van heel wat verschillende partners, waaronder de gemeenten, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, het Kempens Landschap, de bosgroep Antwerpen Zuid, het Regionaal Landschap Rivierenland en Natuurpunt. De totale kostprijs van het inrichtingsplan ligt op 3,27 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 1,29 miljoen euro subsidieert. “Hiermee zorgen we voor een betere recreatieve toegankelijkheid van het gebied”, zegt minister Koen Van den Heuvel. “Ik ben tevreden dat we dit voor de Rupelstreek verder kunnen realiseren in een gebied dat me uiteraard nauw aan het hart ligt. Door enkele gerichte ingrepen zullen we de open ruimte van de Rupel efficiënt inrichten en kunnen de mensen vrijuit van de Vlaamse natuur genieten.”