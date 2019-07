Laat de madness maar komen: 38.000 festivalgangers van over hele wereld overrompelen camping Tomorrowland Sander Bral

21u56 0 Boom Wanneer Boom overrompeld wordt door tienduizenden vrolijke figuren van over de hele wereld, weet je hoe laat het is: Tomorrowland. 38.000 festivalgangers sijpelden donderdag camping DreamVille binnen om tent op te slaan voor een knotsgek weekend en een eerste dansje te wagen op preparty The Gathering. De vijftiende editie van ’s werelds grootste dancefestival is begonnen.

Wie een campingticketje voor Relax Room, DreamLodge, Kokono, Cabana of Ensuite heeft kunnen bemachtigen, wordt onthaald alsof DreamVille een hotel is. In dezelfde stijl als Orangerie, een podium op Tomorrowland Winter in Alpe d’Huez, heeft het festival een lobby opgebouwd waar de festivalgangers onthaald worden. Zoals in een echt hotel wordt hun bagage aangenomen en krijgen ze een sleuteltje voor hun ‘kamer’.

Met een restaurant, kapper, zwembad, jacuzzi, groot terras en minifeestje is het nog maar de vraag of de feestvarkens die hier slapen dit weekend op het eigenlijke festival zullen geraken. “Hier liggen vooral buitenlanders die iets te vieren hebben”, zegt Debby Wilmsen van Tomorrowland. “De wittebroodsweken op Tomorrowland vieren is intussen een klassieker. Maar vriendengroepen komen hier evengoed vertoeven alsof ze op citytrip zijn.”

Van Dour naar Tomorrowland

Wat verderop gaat het er iets meer rudimentair aan toe. De perfect gestructureerde Tomorrowland-accommodaties maken daar plaats voor een chaos aan kleurrijke tenten en vlaggen van over de hele aardkloot. Een jongeman met kleine oogjes komt uit zijn tent gekropen: “Ik ben amper gerecupereerd van Dour Festival vorig weekend”, vertrouwt hij zijn buurman toe. “Ik weet niet of ik het einde van Tomorrowland wel ga halen.”

Een hoopje Brazilianen wappert met een zelfgemaakte vlag waarop het woord ‘Rhinode’ pronkt. “Wat ‘Rhinode’ betekent? Dat is een lang verhaal”, lacht het gezelschap. “De jongens van onze groep zijn de ‘rhinos’, zo sterk als neushoorns, ze kunnen heel het weekend blijven gaan. ‘Hinode’ dan is een Braziliaans cosmeticamerk, het slaat op de dames binnen ons team. Delicaat en gesofisticeerd.Ons festivalteam is berucht in heel Brazilië. Een groot land hoor, ga het maar eens na!”

Duitse braadworsten en Tsjechisch bier

Minder gesofisticeerd zijn de braadworsten die een tiental Duitsers enkele meters verder aan het verorberen zijn. In hun vrije handen geen Duitse maar wel Tsjechische pils. “Aja, dat is goedkoper”, benadrukt de Duitse invasie, die onder een motorcrosstent vertoeft.

“Die tent is van mij”, zegt Jonas. “In Duitsland rijd ik bergen af op mijn motorfiets in competitieverband. Vorig jaar lokten mijn vrienden me mee naar het hardstylepodium op Tomorrowland: Pussy Lounge. Ik was niet gekend met dat genre maar kon niet stoppen met dansen op die energieke muziek. Toen een schaars geklede dame een vlag van Pussy Lounge het publiek in worp, kon ik ze bemachtigen. Het voelde als mijn plicht om die vlag terug naar de heilige grond der Tomorrowland te brengen en dat heb ik ook gedaan. Tschüss!”