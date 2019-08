Kurt (49) voltooit z’n 25ste Dodentocht: “Laatste kilometer heb ik gehuild als klein kind” Ben Conaerts

12 augustus 2019

16u41 0 Boom Kurt Rypens (49) zal de 50ste editie van de Dodentocht niet snel vergeten. Ook voor de Bomenaar zelf was het een jubileumeditie: hij wandelde zijn 25ste Dodentocht uit.

Kurt staat in Boom bekend als de mascotte van voetbalclub Rupel Boom. Gekleed in een hondenpak is hij elke thuiswedstrijd op post om de supporters op te zwepen. “Ik had gehoopt om de laatste kilometers van de Dodentocht in mijn hondenpak te stappen”, glimlacht Kurt. “Maar uiteindelijk heb ik van dat plan afgezien. Ik vond het fysiek echt bijzonder zwaar dit jaar. Mijn voeten liggen open en staan vol met blaren. Het was echt heel emotioneel. Toen ik de laatste kilometer inging, heb ik gehuild als een klein kind tot ik over de finish kwam.”

Voor Kurt staat de teller nu op 25 edities van de Dodentocht. Elke editie die hij is gestart, heeft hij ook uitgestapt. Een stevig huzarenstukje voor iemand die niet eens zó’n doorwinterd stapper is. “Eigenlijk stap ik enkel tijdens de Dodentocht”, geeft hij toe. “De verleiding is wel groot om nu, na 25 edities, te stoppen. Ze zeggen altijd dat je moet stoppen op je hoogtepunt. Maar mijn nicht heeft gezegd dat ze me op een etentje trakteert als ik ooit de kaap van de 30 haal. Dus negen kansen op tien sta ik volgend jaar gewoon opnieuw aan de start.”