Kunstenaar Kanter Dhaenens tovert speelplaats GO! basisschool De Hoeksteen om tot tijdmachine ADA

10 mei 2020

14u58 0 Boom Kunstenaar Kanter Dhaenens gaat met GO! basisschool De Hoeksteen in Boom een samenwerkingsverband aan om samen met de leerlingen de muren van de speelplaats te verfraaien. Thema dit jaar is ‘Van Altemira tot AI’.

Eerder was de muur van de kleuterspeelplaats al aan de beurt. Daar maakte Kanter - samen met de kleuters van de school - een saaie muur tot een kunstwerk. Dit schooljaar neemt hij de muur van de speelplaats van de lagere school onder handen. Hij wil samen met de kids de evolutie van beeldende kunst visualiseren.

“In de klassen werkte hij samen met de leerlingen rond de oertijd, de tekeningen van Altamira. (Toen schilderden de holbewoners met hun handen met natuurlijke materialen.) Kanter is nu aan het werk om dat ‘verleden’ te visualiseren op enkele muren van de speelplaats”, vertelt Sigrid De Cnodder, directeur van de school.

De leerlingen kregen ook de opdracht om te dromen over de toekomst, van Altamira tot AI. Hun dromen zullen volgend schooljaar vertaald worden in tekeningen om dan als het ware als een boodschap in een tijdscapsule te versturen naar de leerlingen die in de toekomst naar GO! BS De Hoeksteen zullen gaan.