Kunstenaar Eddy Thomas stelt tentoon aan Kaai Ben Conaerts

02 maart 2020

12u37 0 Boom Kunstenaar Eddy Thomas stelt momenteel zijn beeldhouwwerken tentoon in de etalages aan de Kaai.

Voor de gemeente Boom is Eddy Thomas geen onbekende. Sinds jaren maakt hij kunstwerken waar we als Bomenaar fier op mogen zijn. Hij was de bedenker en aanvoerder van het kunstproject ‘Paard’ dat mede dankzij de andere leden van het Boomse kunstcollectief ‘Café des Artistes’ is kunnen uitgroeien tot een succes binnen en buiten de gemeentegrenzen.

Door de jaren heen evolueerde Eddy Thomas van de schilderkunst naar de beeldhouwkunst. Enkele van zijn ijzeren en stenen beeldjes worden nu in het licht gezet in de etalages aan de wandelesplanade langs de Kaai. De tentoonstelling loopt nog tot en met 31 maart en is doorlopend gratis te bezichtigen.