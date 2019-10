Kritiek op website die handelscentrum moet promoten: “Vermelde winkels bestaan al jaren niet meer” Ben Conaerts

30 oktober 2019

15u18 0 Boom Oppositiepartij Vlaams Belang heeft de voorbije gemeenteraad scherpe kritiek geuit op de website en de app ‘Beleef Boom’, die het lokale handelscentrum aantrekkelijk moest maken. “Het project kostte 380.000 euro, maar werkt maar half”, zegt fractieleider Hans Verreyt (VB).

“De app zou de activiteiten in ons handelscentrum moeten promoten, maar als je op de agenda wil kijken, zie je ‘geen resultaten’. Bedoeling was ook om met de app een ‘treasure hunt’ te kunnen houden in het handelscentrum en daarmee prijzen te kunnen winnen. Maar er is al maanden zo geen schattenjacht geweest. Ten slotte kan je de plaatselijke handelszaken virtueel bezoeken, maar tal van die handelszaken die vermeld worden, bestaan al jaren niet meer in deze gemeente. Zo kan je natuurlijk wel tonen dat je een ‘levendige gemeente’ hebt, maar ik stel me daar toch vragen bij. Er is veel promotie gemaakt rond dit project, maar nu blijkt het maar half te werken”, aldus Hans Verreyt.

“We hebben de voorbije zomer een oefening gedaan met de ‘treasure hunt’ en daaruit is gebleken dat er nog wat werkpunten waren. Daarom is de optie voorlopig niet actief op de app”, reageert schepen van Lokale Economie Kris Van Hoeck (CD&V). “Het is wel de bedoeling om er later mee van start te gaan, maar dat vraagt wel wat personeelsinzet en is momenteel niet prioritair. We hebben vooral promotie gemaakt rond de maandelijkse tombolatrekking, en die bestaat nog altijd. Mensen die in Boom komen shoppen, kunnen nog altijd in de prijzen vallen en onder meer een Tomorrowlandticket winnen. Ik zal ook de betrokken diensten bevragen of er handelszaken instaan die niet langer actueel zijn. In principe zijn de handelszaken die opgenomen zijn, allemaal zaken die bestonden. Eén zaak is recent wel geactualiseerd, maar als er nog andere ontbreken, moeten we dat bekijken en aanpassen.”

Zelf een kijkje nemen kan op de website www.beleefboom.be.