Kompaan moet Bomenaars en vluchtelingen bij elkaar brengen Ben Conaerts

18 maart 2020

18u26 1 Boom Booms Welkom gaat van start met Kompaan. Dat is een project om bewoners van de Rupelstreek en vluchtelingen met elkaar in contact te brengen.

Het kan niemand ontgaan: Boom is een gemeente met veel inwoners van niet-Europese origine, onder wie ook een aantal vluchtelingen. De vzw Boomse Welkom wil die mensen een helpende hand reiken. “We willen inwoners en vluchtelingen samenbrengen om leuke activiteiten te doen, naar toffe voorstellingen te gaan en de plaatselijke initiatieven beter te leren kennen”, zegt Boudewijn Goos van Booms Welkom. De eerste echte activiteit van Kompaan staat op de planning voor dinsdag 21 april: de voorstelling Romeo & Juliet in CC De Steiger.

Booms Welkom is intussen nog volop op zoek naar vrijwilligers om haar Vluchtelingenwerking te versterken. Daarmee wordt steun geboden aan mensen die hun land ontvlucht zijn en in de Rupelstreek zijn terechtgekomen. “We zoeken mensen die mee de permanentie willen verzekeren, activiteiten organiseren of begeleiden of zich mee engageren voor Kompaan. Met enkele uren per maand maak je jezelf en vele anderen zeer blij.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via tel. 0485 74 30 39.