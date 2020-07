Kinderen kunnen ‘Beeldig zelfportret’ leren maken in De Schorre Ben Conaerts

06 juli 2020

Kinderen tussen 5 en 12 jaar kunnen op woensdag 8 juli deelnemen aan de allereerste workshop 'Beeldig zelfportret' in De Schorre. De activiteit kadert in het zomerprogramma 'Hartje Zomer'

Liesbeth Haesevoets en Liesbeth Talboom van Studio Maria zijn ervan overtuigd dat er in elk kind een grote kunstenaar schuilt. Tijdens ‘Hartje zomer’ in De Schorre organiseren ze een workshop om kinderen te helpen de kunstenaar in zichzelf te ontdekken. Op woensdag 8 juli gaan de eerste workshops van start en leren ze hoe je een mooi zelfportret van jezelf kan maken.

Kinderen tussen 5 en 12 jaar zijn welkom om 10.30 en om 14 uur om te komen tekenen in De Schorre. Eerst kijk je even diep in de spiegel, daarna ga je aan de slag. Je krijgt tips en trucjes, zodat je een portret krijgt om in te kaderen. Alles wat je nodig hebt, wordt voorzien, zoals kleurpotloden, toffe kaders, stiften en spiegels. Ervaring of tekentalent is niet nodig.

Deelname kost 17,6 euro per persoon, inschrijven kan via de website van De Schorre.