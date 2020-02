Kinderdorp, erehaag én Baba Yega: 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker krijgt in Boom spetterend welkomstfeest Ben Conaerts

19 februari 2020

14u01 1 Boom De provincie Antwerpen en de gemeente Boom willen van de passage van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker op donderdag 21 mei een onvergetelijk feest maken. Daarvoor werd een programma uitgewerkt onder de noemer ‘De Boom in met kanker’, met optredens van onder meer Baba Yega en Steve Tielens.

Vorige week raakte bekend dat Boom is uitgekozen als een van de middagsteden van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Op donderdag 21 mei zullen enkele duizenden fietsers en supporters in het provinciaal recreatiedomein De Schorre neerstrijken. De gastheren van de gemeente en de provincie willen alle zeilen bijzetten om die massa gepast welkom te heten en hebben alvast een uitgebreid programma uitgewerkt. Zo wordt op deltaweide een kinderdorp ingericht met springkastelen, grime, circusspelletjes, workshops en volksspelen. Verder zijn er optredens van folkrockband Stereomoon en de Boomse ‘polonaisekoning’ Steve Tielens, terwijl Studio 100 Bumba, Maya de Bij en de gemaskerde dansers van Baba Yega op bezoek laat komen. Dj-sets van Skyve en DJ Mario en acts van Straattheater Knapzak en Ron Jaluai zorgen voor nog extra animo.

Erehaag

Tijdens de 1000 kilometer moeten de middagsteden ook een zo lang mogelijke erehaag vormen om de renners welkom te heten. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is alvast gemotiveerd: “Boom is van plan om met de titel van de langste erehaag te gaan lopen dit jaar. We zorgen nog voor extra animatie in de erehaag, zodat de supporters die hier de renners opwachten zich zeker niet zullen vervelen. We zijn volop op zoek naar creatieve en sportieve Bomenaars die voor de nodige ambiance zullen zorgen. We gaan ervoor, wij willen de trofee van de langste erehaag mee naar Boom brengen.”

Wielermuseum

“We zijn trots dat we op deze manier samen met de gemeente mee kunnen helpen in de strijd tegen kanker”, zegt gedeputeerde voor Recreatie Jan De Haes (N-VA). “De Schorre is al twee jaar nauw verbonden met Kom op tegen Kanker, door een passage van de 1.000 kilometer door het domein in 2018 en door de organisatie van de 100 kilometer-run vorig jaar. Ook staat fietsbeleving er als één van de speerpunten centraal met fietsverhuur, het wielermuseum De Velodroom, het wielercafé De Musette, een mountainbikeparcours en verschillende wielerevenementen. We willen op 21 mei dan ook zoveel mogelijk supporters naar De Schorre lokken en ervoor zorgen dat het één groot feest wordt.”

Iedereen die in Boom naar school gaat, lid is van een vereniging in Boom of in de buurt of gewoon in de buurt vertoeft, is welkom om mee te komen helpen, te feesten of voor animatie te zorgen. Wie interesse heeft, kan het alvast laten weten via info@boom.be. Via de website www.deschorre.be kan je je kandidaat stellen als vrijwilliger.