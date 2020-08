Kerkstraat tot eind 2021 onderbroken voor bouwwerken Ben Conaerts

31 augustus 2020

16u49 0 Boom Sociale Huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek is gestart met de bouw van vier sociale huurappartementen in de Kerkstraat 30-32. Daarvoor zal de straat nog tot eind 2021 worden onderbroken voor doorgaand verkeer.

Goed Wonen Rupelstreek gaat vier nieuwe sociale huurappartementen bouwen in de Kerkstraat. Het gaat om twee appartementen met twee slaapkamers, één appartement met één slaapkamer en één studio. Achteraan het perceel wordt, op vraag van de gemeente, een poort voorzien naar de tuin van de dekenij. De kostprijs van het project bedraagt 750.000 euro, exclusief btw.

“De aannemer is kort voor het bouwverlof gestart met de voorbereidende werken”, zegt Frank Maeremans, algemeen directeur van Goed Wonen Rupelstreek. “Vorige week werd de paalfundering gestoken, en begin september wordt de bouwkraan geplaatst. In principe was het de bedoeling om de werf eind maart op te starten, maar door de coronaproblematiek werd dit uitgesteld. Het einde van de bouwwerken wordt voorzien voor november 2021.”

Gezien de smalheid van de Kerkstraat zullen de werken wel tot wat hinder leiden. De werfzone ter hoogte van Kerkstraat 30-32 wordt voor de veiligheid van omwonenden, voorbijgangers en de medewerkers van de aannemer volledig afgesloten door werfhekken. Er wordt wel een brede doorgang voorzien voor voetgangers en fietsers, al moeten die laatsten wel afstappen. Bovendien wordt de werfkeet opgesteld achteraan de parking van de CM. De inname van het openbaar domein blijft dus tot een minimum beperkt.

Mocht er toch hinder ontstaan, kan deze gemeld worden via het telefoonnummer 03 880 79 64 of mailadres projecten@gwrupel.be.