Kapitein Yannis Augustynen en Rupel Boom ontvangen Olympia Wijgmaal voor bekervoetbal: “Nog niet alles staat op punt” Kevin De Munter

17 september 2020

09u07 0 Boom Yannis Augustynen mag zich vanaf dit seizoen de nieuwe aanvoerder van Rupel Boom noemen. In een nieuw samengesteld elftal moet ook hij zijn weg nog zoeken, maar de vastberadenheid om ‘de mayonaise te doen pakken’, is groot. En een goed resultaat in het bekerduel met Olympia Wijgmaal zou de Steenbakkers mogelijk een boost geven met het oog op de competitiestart van volgende week.

Augustynen zelf is aan zijn derde seizoen toe in Boom, maar zelden zag hij zoveel komen en gaan in de spelersgroep dan afgelopen zomer. “De voorbije jaren was de sterkte van de groep onze grootste troef en die is nu een beetje weg”, geeft de 25-jarige Mortselnaar toe. “Er kwamen ook heel wat jongens bij van beneden de taalgrens en dan merk je onbewust ook wel wat kampjesvorming. Maar goed, we gingen op stage in Luxemburg en daar wordt aan gewerkt. Staat alles al op punt? Neen. Maar het is aan ons om te groeien naar een goed geoliede machine.”

“Mijn rol als kapitein is daarin duidelijk, maar ik ben sowieso iemand die zich laat gelden op en naast het veld. Ik leef voor mijn sport, de wedstrijden en zal er alles aan doen om iedereen op scherp te zetten. Voorlopig zijn we nog niet echt op de proef gesteld in onze oefenwedstrijden, maar het komt er op aan om zelf wel bij de les te zijn. Dat geldt zeker en vast in de bekercompetitie, want de minste vorm van onderschatting kan je dan fataal worden. In dat opzicht pakten we ons bekerduel bij Sint-Dimpna (0-4 red) vorige week goed aan. Goals vallen niet op bestelling, maar we scoorden echt op de perfecte momenten. De thuisploeg had wel een reputatie als het aankwam op een achterstand ophalen, maar zover lieten wij het gelukkig niet komen.”

“Met tweedeklasser Olympia Wijgmaal krijgen we nu een tegenstander van niveau in een wedstrijd met inzet voorgeschoteld en dat is de ideale voorbereiding op de competitiestart van volgende week. Onze ambities? Het behoud is een eerste en dan zien we wel wat er mogelijk is in de linkerkolom. Om te dromen van de top vijf is het nog veel te vroeg. En nu ligt de focus eerst op de beker, want natuurlijk wil iedereen graag in de trommel terecht komen met de topploegen.”