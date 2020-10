Kapel van Clarissen loopt vol voor Johan Verminnen Ben Conaerts

09 oktober 2020

16u33 0 Boom De coronaveilige concertreeks Clandestino kende donderdagavond een nieuw hoogtepunt, met de passage van Johan Verminnen in de kapel van de Clarissen in de Gasstraat.

Na het recreatiedomein De Schorre en de oude machinehal van steenbakkerij Frateur streek de concertreeks Clandestino neer in het klooster van de Clarissen in de Gasstraat. Sinds eind vorig jaar de laatste zusters vertrokken, staat het klooster leeg. De Vlaamse zanger Johan Verminnen bracht er donderdag onder begeleiding van een pianist twee uur lang zijn bekendste hits ten gehore. De aanwezigen in de uitverkochte kapel zongen graag mee met klassiekers als ‘Mooie dagen’ en ‘Laat me nu toch niet alleen’.

Met het optreden van de Vlaamse bard was Clandestino aan zijn voorlaatste avond toe. Op donderdag 15 oktober mag Mich Walschaerts van Kommil Foo de concertreeks afsluiten. Dat optreden is intussen al uitverkocht. “We zullen dan in totaal 600 mensen hebben mogen ontvangen”, zegt Patrick Poppe van de organiserende vzw Kaaimannen. “De formule van Clandestino is dus zeer succesvol gebleken. Mogelijk doen we dit volgend jaar nog eens over, maar dan meer gespreid op het jaar.”