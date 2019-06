Kamal (25) is nieuwe jeugdopbouwwerker Ben Conaerts

28 juni 2019

15u00 0 Boom Boom heeft een nieuwe jeugdopbouwwerker. Kamal Qebayli (25) zal zich vooral bezighouden met de versterking van Boomse kinderen en jongeren in een kwetsbare positie.

Kamal is een Marokkaans-Algerijnse Belg die al 20 jaar in Boom woont. Hij heeft Sociaal Werk gestu-deerd aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en draaide in zijn jeugdjaren mee in ver-schillende jeugdverenigingen. “Ik ken Boom door en door”, zegt hij. “Dus toen de vzw LEJO me belde met de vraag om jeugdopbouwwerker te worden hier, heb ik niet getwijfeld. Ik ben alvast in actie geschoten op de sociale media om mezelf en mijn projecten voor te stellen.”

De jeugdopbouwwerker zal zich vooral richten op Boomse kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Een van de belangrijke dossiers die in de pijplijn zitten, is de realisatie van het nieuwe jeugdhuis ’t Sfeer in de Kapelstraat. “We zijn heel blij dat de gemeente daar een plek voor de Boomse jeugd voorziet”, zegt Kamal. “In afwachting zijn tieners en jongeren welkom in Het Pand in de Tuyaertstraat. Daar kunnen ze elke woensdag en vrijdag terecht voor leuke activiteiten.”