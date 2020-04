Kaaimannen zoeken nieuwe datum voor Theater aan Twater: “We willen Bomenaar heel graag nog dit jaar een vijftiende editie voorschotelen” Ben Conaerts

15 april 2020

14u59 0 Boom De organisatoren van de vzw Kaaimannen zijn volop op zoek naar een nieuwe datum voor Theater aan Twater. Het internationale straattheaterfestival stond eerder gepland voor het weekend van 20 en 21 juni, maar dat is wegens de coronamaatregelen niet langer haalbaar.

Een internationaal straattheaterfestival in juni, met duizenden bezoekers en tientallen acts uit de hele wereld: dat Theater aan Twater niet kan doorgaan zoals gepland, mag niemand verbazen. De organisatoren van de vzw Kaaimannen zijn dan ook al volop bezig met het zoeken naar een nieuwe datum. “Het was al langer duidelijk dat de data van 20 en 21 juni onhaalbaar waren”, zegt Patrick Poppe van de vzw Kaaimannen. “Van het gemeentebestuur hebben we gelukkig alle medewerking en de toestemming gekregen om later dit jaar een volwaardige editie te proberen organiseren. We willen de Bomenaar heel graag een vijftiende editie van ons festival voorschotelen.”

Improvisatiewerk

Dat vergt wel heel wat improvisatiewerk voor de Kaaimannen. “Het zal snel schakelen worden, maar laat ons hopen dat ons publiek ons zal blijven steunen. We hebben sowieso een aantal vaste kosten en gaven in de aanloop naar juni ook al veel geld uit aan onder meer vliegtuigtickets. Zelf zagen we ook al drie eigen optredens in het water vallen. We hopen heel hard dat we Theater aan Twater dit jaar nog kunnen organiseren, al beseffen we maar al te goed dat er andere dingen zijn om nu van wakker te liggen. We denken intussen ook al na over nieuwe data voor onze andere evenementen Resto à l’Eau en Hoekstock, die veel kleiner, meer beheersbaar en meer flexibel zijn.”