Kaaimannen zetten boodschappenronde stop: “We hebben ons 127 keer welkom gevoeld” Ben Conaerts

04 juni 2020

17u21 0 Boom De vzw Kaaimannen is deze week gestopt met hun boodschappenronde. De voorbije weken hebben de vrijwilligers liefst 127 keer boodschappen afgeleverd aan hulpbehoevende mensen in Boom, Aartselaar, Niel en Schelle.

In het begin van de coronacrisis startte de vzw Kaaimannen in samenwerking met het gemeentebestuur en Alvo Superpost een boodschappendienst op om hulpbehoevende mensen en risicogroepen bij te staan. Nu het hoogtepunt van de coronacrisis achter ons lijkt te liggen, wordt de dienst stopgezet.

“In totaal hebben we de voorbije weken 127 keer boodschappen afgeleverd in Boom, Aartselaar, Niel en Schelle”, klinkt het bij de Kaaimannen. “We ons hebben ons ook 127 keer zeer welkom gevoeld en we zijn blij dat we voor al deze mensen iets hebben kunnen terugdoen. We willen iedereen bedanken voor de bubbels, de snoepjes en de bloemen. We zijn ook het personeel van Alvo Superpost dankbaar, dat al deze bestellingen drie keer per week keurig klaar zette voor ons.”