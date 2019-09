Kaaimannen doen ‘flower power’-tijdperk herleven op Hoekstock Ben Conaerts

19 september 2019

14u53 0 Boom Op zaterdag 21 september staat de Boomse wijk Hoek in het teken van de zevende editie van Hoekstock. Omdat het exact 50 jaar geleden is dat Woodstock plaatsvond, steken de organisatoren van de vzw Kaaimannen nog een extra tandje bij. Niemand minder dan Lou Deprijck van Lou & The Hollywood Bananas is gastzanger op het festival.

De Kaaimannen, bekend van Theater aan Twater, zitten niet stil deze herfst. Terwijl ze al in volle voorbereiding zijn op de 15de editie van hun straattheaterfestival, organiseren ze deze zaterdag het jaarlijkse festival Hoekstock. Het motto ‘One day of music, peace and love’ wordt daarbij opnieuw hoog in het vaandel gedragen. “Hoekstock is zeven jaar geleden ontstaan als een manier om de drankoverschotten van Theater aan Twater te kunnen verkopen”, zegt voorzitter Peter De Ridder. “Omdat het feestje plaatsvond in de wijk Hoek, doopten we het Hoekstock. Het evenement kreeg van meet af aan een ‘flower power’-look. Door de jaren heen zijn we al een meermaals gekopieerd en hebben we met Ray Cabrera van Buena Vista Social Club, Roland of Big Bill al enkele levende legendes naar Boom gehaald.”

Omdat Woodstock dit jaar z’n 50ste verjaardag viert, hebben de Kaaimannen voor de programmatie nog een tandje bijgestoken. “We hebben een aantal aangepaste live bands, met onder meer de Nederlander Jacques Mees, de beste Bob Dylan van de Lage Landen, en de Gentse Woodstock tribute band Louie Louie. De affiche wordt verder aangevuld met de Boomse Shakedown Tim, het akoestische duo Peter en Petra en de bekende coverband Frituur Paula. Als klap op de vuurpijl hebben we Lou Deprijck van Lou & The Hollywood Bananas kunnen strikken als gastzanger. Lou stond aan de wieg van de Belgische popscene in de jaren ’70 en ’80 en scoorde wereldwijde hits met Lou & The Hollywood Bananas, Two Man Sounds, Plastic Bertrand en Viktor Laszlo”, aldus Patrick Poppe van de Kaaimannen.

Voor de decoratie en de aankleding wordt vooral inspiratie gezocht in de sfeer van liefde, respect en vriendschap. Maar naast veel ‘flower power’ is er dit jaar ook een Donald Trump-installatie, waar je een positieve boodschap kan achterlaten voor de wereld en de wereldleiders.

Hoekstock vindt plaats van 14 tot 23 uur op het pleintje aan de Rode Pijl in de wijk Hoek. De toegang is gratis.