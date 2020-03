Jonge wegpiraat krijgt 42 maanden

effectief voor crash met twee doden Patrick Lefelon

23 maart 2020

13u24 0 Boom Giovanni F. (26) heeft 42 maanden effectieve celstraf gekregen voor de crash op de A12 in Boom waarbij zijn achterneef Maxim Feryn (23) en zijn vriend Tuncay Teker (22) om het leven kwamen. De jongemannen waren aan het racen. De strafrechter is bijzonder streng voor het onverantwoorde rijgedrag: “Uitstel van straf geven zou al te mild zijn.” Giovanni F. moet ook voor vijf jaar zijn rijbewijs inleveren.

Giovanni F. was zelf in beroep gegaan. De politierechter had hem in 2019 veroordeeld tot 20 maanden , waarvan 14 maanden met uitstel. Hij kreeg toen een boete van 5.000 en een rijverbod van 2 jaar.

Het ongeval dateert van de avond van 15 oktober 2016. De jongemannen waren vanuit Willebroek in twee wagens richting Antwerpen gereden. “We waren de wagens aan het testen”, verklaarde Giovanni F. naderhand aan de politie. Die auto’s waren een BMW M1 Coupé en een elektrische BMW i8. Giovanni F. zat achter het stuur van de eerste. Tuncay Teker reed met de elektrische sportwagen, Maxim Feryn zat naast hem op de passagiersstoel.

Camera’s van het Verkeerscentrum Vlaanderen filmden de twee auto’s én de crash. De beelden toonden de twee dure Duitse wagens een eerste keer wanneer ze de Rupeltunnel inreden. Ze reden naast elkaar, op dezelfde hoogte. De politiemensen zagen op de beelden hoe de chauffeurs het gaspedaal flink intrapten - dat leiden ze af uit de afstand die ze nemen van een trager rijdend voertuig dat ze inhaalden. Net buiten de tunnel haalde de BMW M1 de kleinere BMW langs rechts in - een verboden manoeuvre. Vervolgens zagen ze hoe Giovanni F. op de rem drukte - zijn stoplichten lichtten op. Daarna raakte hij het voertuig van zijn vrienden, waardoor ze in de berm een lantaarnpaal raken. De sportwagen verandert in een grote vuurbol. Maxim Feryn en Tuncay Teker hadden geen schijn van kans. Volgens de politie reden de auto’s tussen 193 en 243 km/uur.

Uitdagen

De politierechter oordeelde in april 2019 dat de snelheid er zelfs niet toe deed. “Zeker is dat Giovanni F. van zijn rijvak afweek naar het rijvak met het voertuig van Teker en Feryn, het daar tot een aanrijding kwam en beide voertuigen werden weggekatapulteerd. Met de dramatische afloop tot gevolg”, klonk het.

Die redenering neemt de strafrechter in beroep over. “Giovanni F. reed niet enkel welbewust veel te snel, maar focuste zich bovendien op het aansporen en uitdagen van Tuncay Teker (aan het stuur van de BMW i8) om overdreven snel te rijden. Hij focuste zich daarbij op de wijze waarop hij Teker Tuncay kon blijven aansporen om overdreven snel te rijden en had geen oog voor de verkeersveiligheid."

Voor de strafmaat is de beroepsrechter veel strenger dan zijn collega op de politierechtbank, en dan de aanklager. Die had drie jaar celstraf gevorderd. Giovanni F. krijgt 42 maanden effectieve celstraf, een boete van 6.000 euro en een rijverbod voor 5 jaar. Hij krijgt zijn rijbewijs pas terug na het afleggen van alle medische, psychologische, theoretische en praktische testen.