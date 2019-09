Jonge violisten schitteren op Lekker Klassiek Ben Conaerts

01 september 2019

15u56 0 Boom Het festival Lekker Klassiek heeft de zomer zaterdag in stijl afgesloten. Ruim 5.000 bezoekers kwamen in De Schorre genieten van gastronomische hapjes en klassieke optredens, onder meer van het vioolschooltje Villa Viola.

De formule van Lekker Klassiek, een samenwerking tussen Studio 100 en De Schorre, is ondertussen bekend: heerlijke gerechten van de njam!-chefs worden gecombineerd met bijzondere concerten. Voor de derde editie, afgelopen zaterdag, werden de registers nog wat verder opengetrokken. De meer dan 5.000 bezoekers konden onder meer het Symfonieorkest Vlaanderen en musicalsterren Peter Van de Velde, Jelle Cleymans, Jonas Van Geel en Free Souffriau aan het werk zien. Maar ook naast het hoofdpodium, tussen het publiek, werden enkele optredens gegeven. Onder meer door een 15-tal jongens en meisjes van Villa Viola, een privé-vioolschooltje met opleidingsplaatsen in Bornem, Schelle en Temse.

“Wij geven vioolles aan kindjes vanaf 2 jaar”, zeggen leerkrachten Fedra, Hilde en Astrid. “Dat doen we volgens de bekende Suzukimethode, waarbij kinderen al een muziekinstrument leren bespelen nog voordat ze noten kunnen lezen. Studio 100 was op zoek naar een academie die op Lekker Klassiek voor enkele muzikale intermezzi zou zorgen. We zijn heel vereerd dat men uiteindelijk bij ons terecht is gekomen. Onze kinderen geven heel vaak optredens, maar het is altijd weer een fijne ervaring om dat gewoon tussen het publiek te kunnen doen, op een mooie locatie als deze.”

Meer info over Villa Viola is te vinden op de website www.villaviola.be.