Johan Maerevoet geeft infosessie over gezond eten en drinken Ben Conaerts

10 maart 2020

11u36 0 Boom Schrijver en docent Johan Maerevoet is op woensdag 11 maart te gast in de gemeentelijke bibliotheek. Hij geeft er een infosessie over gezond eten en drinken.

Johan Maerevoet is schrijver van het boek ‘De Bourgondiër aan de gezonde tafel’ en lesgever aan PIVA hotelschool in Antwerpen. Op uitnodiging van de bib en de dienst Welzijn vertelt hij wat je zelf kan doen om een gezonde en lekkere maaltijd op tafel te plaatsen. Hoe je dierlijke eiwitten in je menu vervangt door plantaardige eiwitten, hoe je bij je gerechten werkt met natuurlijke zoetmiddelen en welke vetten je het best gebruikt in de keuken: je komt het allemaal te weten in de infosessie. De Fairtradebar van de Boomse wereldwinkel zorgt voor lekkere drankjes.

De infosessie vindt plaats van 19.30 uur in de bib. Tickets kosten 3 euro en zijn te bestellen in de bib zelf of via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.