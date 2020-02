Jeugdhuis Roots organiseert wedstrijd voor lokaal dj-talent: “Winnaar mag draaien op Tomorrowland” Ben Conaerts

03 februari 2020

14u49 0 Boom Het Boomse jeugdhuis Roots gaat samen met de vzw Crystal Events op zoek naar het grootste dj-talent van de regio. Dat doen ze met de wedstrijd ‘Rupel Heroes DJ Battle’, inmiddels aan zijn vierde editie toe. De winnaar mag deze zomer een set draaien op Tomorrowland.

Tijdens de ‘Rupel Heroes DJ Battle’ krijgen acht startende dj’s uit de Rupelstreek de kans om een live set te spelen in jeugdhuis Roots. Op het einde van de avond wordt door de vakjury één winnaar gekozen, die wordt beloond met een mooie prijs: een plek op The Gathering, het openingsfeest van Tomorrowland op camping Dreamville. Naast de winnaar wordt er ook een publiekswinnaar bekendgemaakt. Die mag weliswaar niet naar Tomorrowland, maar kan zijn talenten tonen tijdens andere evenementen in de Rupelstreek.

Naambekendheid

“We kijken er alvast naar uit om voor de vierde keer nieuwe dj’s te leren kennen”, zegt Floris Bosteels, voorzitter van jeugdhuis Roots. “De vorige edities waren een groot succes. We zagen heel wat nieuwe, jonge talenten zich ontwikkelen tot dj’s met naambekendheid.”

“Met onze ‘DJ Battle’ proberen we iedereen een kans te geven om het beste van zichzelf te laten zien en proberen we deze talenten ook te ondersteunen in de toekomst”, zegt Mathias Van Onckelen van de vzw Crystal Events.

Dj-sessies

De ‘Rupel Heroes DJ Battle’ staat op de agenda voor vrijdag 3 april. Voorafgaand aan het evenement worden in het jeugdhuis ook opnieuw enkele dj-sessies georganiseerd waarin je alles kan leren wat een dj moet kennen en kunnen. De sessies worden gegeven door professionals uit het vak, zijn volledig gratis te volgen en vinden plaats op 11 en 26 maart en 1 april. Je bent vrij om alle sessies te volgen of enkel diegene die voor jou het meest interessant is. Wie deel wil nemen aan de ‘Rupel Heroes DJ Battle’, vindt alle info op Facebook.