Jeugdhuis Roots geeft après-skifuif voor goed doel Ben Conaerts

18 december 2019

14u18 0 Boom Jeugdhuis Roots organiseert op vrijdag 20 december de tweede editie van zijn après-skifeest ‘Heidi in die Roots’. De opbrengst gaat in het kader van Music for Life naar de vzw With Love by Ferre.

Dankzij het succes van het après-skifeest ‘Heidi in die Roots’ wist JH Roots vorig jaar 500 euro in te zamelen voor de vzw De Boomhut. Ook nu steken de jongeren weer een tandje bij in het teken van Music for Life. “Het après-skifeest was vorig jaar zo’n groot succes dat we het nog eens willen overdoen”, zegt Rootsvoorzitter Floris Bosteels. “We vonden het opnieuw moeilijk om één goed doel uit te kiezen tussen die honderden mooie goede doelen, maar uiteindelijk hebben we de knoop kunnen doorhakken.”

De keuze viel dit jaar op With Love by Ferre, een vzw uit Kontich die zich inzet om ziekenhuiskamers van langdurig zieke kinderen en jongeren op te smukken. “We vonden het belangrijk dat we met onze actie andere kinderen en jongeren kunnen steunen”, zegt Roxanne Van den Heuvel van JH Roots. “In een gezellig jeugdhuis draait net alles om huiselijkheid, het is een plek waar je even al je zorgen kan vergeten. Dat willen we ook kinderen en jongeren schenken die door medische redenen niet naar zo’n plek kunnen gaan. With Love by Ferre zorgt dat de gezelligheid dan maar tot bij hen komt.”

De fuif vindt plaats om 21 uur in het jeugdhuis en de toegang bedraagt 4 euro. Wie verkleed komt met lederhosen of een dirndl, mag gratis binnen.