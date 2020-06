Jeugdhuis Roots bereidt zich voor op heropening Ben Conaerts

24 juni 2020

16u23 0 Boom Jeugdhuis Roots maakt zich stilaan op voor zijn heropening. Het jeugdhuis zwaait op vrijdag 3 juli voor het eerst in meer dan drie maand weer de deuren open.

Sinds de horeca mocht heropenen, ging het team van JH Roots aan de slag om de nodige voorbereidingen te treffen. Alles werd gepoetst, gemeten en afgeplakt, zodat het jeugdhuis nu stilaan klaar is om zijn bezoekers coronaproof te kunnen ontvangen. Op 3 juli gaan de deuren weer open en kan iedereen er van 20 tot 1 uur terecht. “Dit is wel slechts een ‘soft opening’”, klinkt het. “Nadien evolueren we hoe we verdergaan.”