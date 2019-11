Jeugdauteur Brigitte Minne leest voor in bibliotheek Ben Conaerts

13 november 2019

17u01 0 Boom De gemeentelijke bibliotheek heeft op zaterdag 16 november Brigitte Minne te gast. De schrijfster komt in het kader van de Voorleesweek vertellen over en voorlezen uit haar eigen werk.

Brigitte Minne schrijft boeken voor peuters, kleuters en eerste lezers. In totaal heeft ze al bijna 200 boeken op haar palmares staan. Tijdens de voorleesweek komt ze naar de bib en leest ze voor uit de avonturen van Rosalie, de Heksenfee, Spookje Boe en veel meer. Ze vertelt haar jong publiek ook graag hoe het is om schrijfster te zijn.

De voorleessessie vindt plaats van 11 tot 12 uur in de bib. De toegang is gratis, maar je moet je wel inschrijven aan de balie van de bib, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.