Jeronimo Productions brengt nieuw toneelstuk Ben Conaerts

16 oktober 2019

14u52 0 Boom Toneelgezelschap Jeronomo Productions maakt zich op voor een nieuw toneelstuk. Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober brengen de acteurs ‘Familie…?’ op de planken.

Het stuk handelt over een welgesteld broerzusterpaar dat is opgevoed door de dienstmeid en door de jaren heen alle gezond verstand compleet is verloren. Door een aantal opvallende bezoekers wordt het huishouden nog meer overhoop geschud.

Het stuk werd geschreven door Ziggy Bongaert en geregisseerd door Talita Thoma. De opvoeringen vinden plaats om 20.30 uur op zaterdag en om 14.30 uur op zondag, telkens in buurthuis Pertsgad. Tickets kosten 10 euro en zijn te bestellen via www. www.jeronimoproductions.com.