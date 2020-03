Jarige Fanfaare Sintjansvrinde moet festiviteiten uitstellen Ben Conaerts

23 maart 2020

14u00 0

De geplande feestelijkheden van de Fanfaare Sintjansvrinde moeten door de coronamaatregelen noodgedwongen worden uitgesteld. Het kleurrijke muziekgezelschap bestaat 70 jaar en wilde dat vieren met een tentoonstelling en een jubileumconcert samen met de Fondy Riverside Bullet Band en de Boomse Harmonicaïsten in de maand mei. Maar de muzikanten hebben nu beslist beide activiteiten te verplaatsen naar de maand september. “Een precieze datum moeten we nog kiezen”, zegt feestleider Marc Verbruggen. “Maar de tickets voor het concert blijven gewoon gelden.” Wie tickets wil bestellen, kan daarvoor terecht bij Johnny Van Breedam via tel. 03 888 00 83.