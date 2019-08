Janne (23) bereikt finale Miss Fashion Ben Conaerts

17u14 0 Boom Janne Croenen (23) uit Boom is een van de finalisten in de modellenwedstrijd Miss Fashion. Zij is een van de 25 deelnemers die nog in de running zijn voor het kroontje.

“De organisatie van Miss Fashion had me gecontacteerd via Instagram”, vertelt Janne. “Ik zat toen net in een moeilijke periode op relatievlak en dacht dat mijn deelname me kon helpen om wat meer zelfvertrouwen te krijgen. Miss Fashion draait om veel meer dan uiterlijke schoonheid, het gaat om jezelf goed in je vel voelen en jezelf kunnen presenteren. Dat is wat me aantrok in de wedstrijd.”

Janne, die Marketing studeert in Antwerpen, is met haar 23 de oudste van de finalistes in Miss Fashion. “Maar ik denk niet dat dat persé een nadeel is”, zegt ze. “Volgens mij kunnen alle finalistes straks winnen. Ik ben alleszins al blij dat ik in de finale ben geraakt. Het is tot nog toe een superleuke ervaring geweest. Ik heb al catwalktrainingen, fotoshoots en vlog- en blogworkshops achter de rug en heb ook al enkele nieuwe vriendinnen gemaakt.”

De Boomse heeft wel al wat ervaring in de modewereld. Ze wordt regelmatig ingeschakeld om mee te spelen in videoclips en als hostess om mensen te verwelkomen op evenementen. “Maar ik zou graag nog willen groeien en de kans krijgen om meer shoots en meer opdrachten te doen. Hopelijk kan mijn deelname aan Miss Fashion wat meer deuren doen opengaan.”

De finale van Miss Fashion vindt plaats op 31 augustus in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Wie Janne wil steunen, kan een sms sturen met de boodschap ‘MF 06’ naar 6045.